Ümit Milli Futbol Takımımız, 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubu'nda, Belçika'ya 3-0 mağlup oldu.



Belçika'nın gollerini 31. ve 81. dakikalarda Openda ile 90+2. dakikada Vertessen kaydetti. Öte yandan millilerde Furkan Bayır, 90+1. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.



Ümit Milliler, gruptaki 2. maçında evinde İskoçya ile karşılaşacakken, Belçika ise Kazakistan'ı konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



11. dakikada Belçika gole yaklaştı. Sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda arka direğe doğru gönderilen topa Pletinckx dokunurken, yan direğe çarpan meşin yuvarlak oyun alanına döndü.



17. dakikada gelişen Belçika atağında, yan çizgiye doğru depar atan Ketelaere, sert bir şut çekti. Kaleci Ersin Destanoğlu, meşin yuvarlağa müdahale ederek gole izin vermedi.



31. dakikada Belçika öne geçti. Savunmadan atılan uzun topu kontrol eden Openda, sol taraftan ceza alanına girdi. Openda, açısı dar olmasına rağmen yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1



44. dakikada sağ kanatta topla buluşan Gökdeniz Bayrakdar, ceza sahası dışından şutunu çekti. Kaleci Vandevoordt gole izin vermedi.



45. dakikada milli takım bir kez daha beraberlik golüne yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Bünyamin Balcı, ceza alanı içindeki Ali Akman'ı ara pasıyla iyi gördü. Topu iyi kontrol eden Ali Akman'ın vuruşunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





55. dakikada milli takım, net gol pozisyonundan yararlanamadı. Sol kanattan topla ilerleyen Barış Alper Yılmaz, pasını penaltı noktası civarındaki Ali Akman'a verdi. Topu kontrol eden Ali Akman'ın vuruşunda, meşin yuvarlak direk dibinden auta gitti.



81. dakikada Belçika farkı ikiye çıkardı. Orta alandan gelen uzun topta sol taraftan savunmanın arkasına sarkan Openda, kaleci Ersin Destanoğlu ile karşı karşıya kaldı. Sol çaprazdan Openda'nın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2



85. dakikada millilerde sağ kanattan Bünyamin Balcı'nın ceza sahasına ortasında Ali Akman topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.



90+1. dakikada milli takım sahada 10 kişi kaldı. Ay-yıldızlı ekipte Furkan Bayır, rakibine müdahalesinin ardından ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.



Stat: BİTCİ Timsah



Hakemler: Adam Farkas, Balasz Szert, Balasz Szalai (Macaristan)



Türkiye: Ersin Destanoğlu, Bünyamin Balcı, Furkan Bayır, Ravil Tagir, Cemali Sertel (Dk. 64 Yusuf Can Esendemir), Doğucan Haspolat, Umut Güneş (Dk. 70 Ali Kaan Güneren), Barış Alper Yılmaz (Dk. 70 Muhammed Gümüşkaya), Ömer Faruk Beyaz (Dk. 80 Yusuf Barası), Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 80 Enis Desten), Ali Akman



Belçika: Vandevoordt, Pletinckx, Kana, Theate, Siquet (Dk. 82 Brempt), Verschaeren (Dk. 63 Matazo), Onana, Raskin (Dk. 87 Lissens), Sardella, Openda (Dk. 82 Vertessen), Ketelaere (Dk. 87 El Hadj)



Goller: Dk. 31 ve 81 Openda, Dk. 90+1 Vertessen (Belçika)



Kırmızı kart: Dk. 90+1 Furkan Bayır (Türkiye)



Sarı kartlar: Dk. 12 Onana, Dk. 40 Verschaeren, Dk. 70 Theate, Dk. 74 Openda, Dk. 78 Raskin (Belçika), Dk. 54 Ömer Faruk Beyaz (Türkiye)



