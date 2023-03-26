Ümit Milli Takım'ın rakibi Kosova

Ümit Milli Futbol Takımı, pazartesi günü Antalya'da Kosova ile özel maçta karşı karşıya gelecek.
Alanya'daki Kırbıyık Holding Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.
Ümit Milli Takım'da teknik direktörlük görevine getirilen Levent Sürme, ay-yıldızlı ekibin başında ilk maçına çıkacak.
Millilerde Tiago Çukur, bakteriyel enfeksiyon nedeniyle kadrodan çıkarılırken, bu oyuncunun yerine Trabzonspor forması giyen Naci Ünüvar kadroya dahil edildi.
Ümit Milli Futbol Takımı'nın kadrosunda şu isimler bulunuyor:
Kaleci: Doğan Alemdar (Rennes), Osman Ertuğrul Çetin (Fenerbahçe), Kağan Moradaoğlu (Trabzonspor)
Defans: Serdar Saatçı (Braga), Arif Kocaman (Yukatel Kayserispor), Erdem Gökçe (Altınordu), Emin Bayram (Galatasaray), Uğur Kaan Yıldız (Göztepe), Ravil Tagir (Westerlo), Ali Barak (Roda), Kazımcan Karataş (Galatasaray)
Orta saha: Yusuf Barası (AZ Alkmaar), Bartuğ Elmaz (Olimpik Marsilya), Doğuhan Aral Şimşir (Midtjylland), Emirhan İlkhan (Sampdoria), Cem Türkmen (Austria Lustenau), Hakan Yeşil (Bodrumspor), Göktan Gürpüz (Borussia Dortmund), Kenan Yıldız (Juventus)
Forvet: Enis Destan (Warta Poznan), Bertuğ Özgür Yıldırım (Fraport TAV Antalyaspor), Ali Sühan Demirel (Kasımpaşa), Naci Ünüvar (Trabzonspor)
Alanya'daki Kırbıyık Holding Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.
Ümit Milli Takım'da teknik direktörlük görevine getirilen Levent Sürme, ay-yıldızlı ekibin başında ilk maçına çıkacak.
Millilerde Tiago Çukur, bakteriyel enfeksiyon nedeniyle kadrodan çıkarılırken, bu oyuncunun yerine Trabzonspor forması giyen Naci Ünüvar kadroya dahil edildi.
Ümit Milli Futbol Takımı'nın kadrosunda şu isimler bulunuyor:
Kaleci: Doğan Alemdar (Rennes), Osman Ertuğrul Çetin (Fenerbahçe), Kağan Moradaoğlu (Trabzonspor)
Defans: Serdar Saatçı (Braga), Arif Kocaman (Yukatel Kayserispor), Erdem Gökçe (Altınordu), Emin Bayram (Galatasaray), Uğur Kaan Yıldız (Göztepe), Ravil Tagir (Westerlo), Ali Barak (Roda), Kazımcan Karataş (Galatasaray)
Orta saha: Yusuf Barası (AZ Alkmaar), Bartuğ Elmaz (Olimpik Marsilya), Doğuhan Aral Şimşir (Midtjylland), Emirhan İlkhan (Sampdoria), Cem Türkmen (Austria Lustenau), Hakan Yeşil (Bodrumspor), Göktan Gürpüz (Borussia Dortmund), Kenan Yıldız (Juventus)
Forvet: Enis Destan (Warta Poznan), Bertuğ Özgür Yıldırım (Fraport TAV Antalyaspor), Ali Sühan Demirel (Kasımpaşa), Naci Ünüvar (Trabzonspor)
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ