Ümit milli judoculardan 1 altın, 3 gümüş madalya!

Azerbaycan'da düzenlenen Avrupa Kupası'nda mücadele eden Ümit milli judocular, 1 altın, 3 gümüş madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Ümit milli judoculardan 1 altın, 3 gümüş madalya!
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05 Mayıs 2024 16:45
Ümit milli judocular, Azerbaycan'da düzenlenen Avrupa Kupası'nda 1 altın, 3 gümüş madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Goygol kentinde dün başlayan ve 37 ülkeden 770 judocunun katıldığı Ümitler Avrupa Kupası'nda milli sporculardan Havva Sena Koyak altın, Yağmur Yılmaztürk, Şevval Erdoğmuş ve Beyza Küçük ise gümüş madalyanın sahibi oldu.

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