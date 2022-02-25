Uluslararası Olimpiyat Komitesinden Rusya ve Belarus çağrısı

Uluslararası Olimpiyat Komitesi Rusya ve Belarus'ta planlanan tüm etkinliklerin iptal edilmesi veya başka bir ülkede yapılması çağrısında bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Uluslararası Olimpiyat Komitesinden Rusya ve Belarus çağrısı
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25 Şubat 2022 19:41
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), uluslararası federasyonlara Rusya ve Belarus'ta planlanan tüm etkinliklerini iptal etmeleri ya da başka bir ülkede yapmaları çağrısında bulundu.

IOC'den yapılan açıklamada, Ukrayna'da yaşanan olaylar nedeniyle Rusya ve Belarus'un kınandığı yinelendi.

Uluslararası federasyonlara bu iki ülkede yapmayı planladıkları etkinlikleri başka bir ülkeye taşıma ya da iptal etme çağrısında bulunan IOC, Rusya ve Belarus bayrakları ile milli marşlarının da organizasyonlardan men edilmesini talep etti.

Açıklamada, IOC'nin iki ülkede herhangi bir etkinlik planının bulunmadığı kaydedildi.

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