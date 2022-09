UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta A Milli Takımımız ile Lüksemburg karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadele 3-3 sona erdi.



Lüksemburg, savunmamızın hatası sonrası 9. dakikada Marvin Martins ile öne geçti. A Milli Takımımız, Kerem'in düşürülmesiyle penaltı kaldı. 16. dakikada topun başına geşen Cengiz Ünder, eşitliği sağladı.



Konuk ekip, 37. dakikada Daniel Sinani'nin golüyle Lüksemburg bir kez daha önde geçti. 39. dakikada Maxime Chanot'nun kendi kalesine attığı golle bir kez daha eşitliği sağladık.



Lüksemburg, 69. dakikada Gedson Rodrigues'ün golüyle yeniden öne geçti. İsmail Yüksek, 87. dakikada ceza sahası dışından attığı harika golle skoru eşitledi.



ULUSLAR B LİGİ'NE YÜKSELDİK



Bu sonuçla birlikte gruptaki 5. maçında 13 puana yükselen Milli Takımımımız, yeniden B Ligi'ne yükselmeyi 1 maç kala garantiledi. Milli Takımımız ayrıca grup lideri olarak UEFA EURO 2024 playofflarına katılma hakkı da kazandı.



Grup ikincisi Lüksemburg ise puanını 8 yaptı.



A Milli Takımımız, C Ligi'ndeki son maçını Faroe Adaları'yla deplasmanda oynayacak. Lüksemburg ise Litvanya'yı ağırlayacak.



STEFAN KUNTZ'TAN 4 DEĞİŞİKLİK



UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup beşinci maçında Lüksemburg'u konuk eden A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Stefan Kuntz, ay-yıldızlı ekibin son oynadığı Litvanya karşılaşmasına göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı.



Kuntz, Litvanya maçında ilk 11'de yer alan Altay Bayındır, Hakan Çalhanoğlu, Salih Özcan ve Serdar Dursun'un, yerine Uğurcan Çakır, Eren Elmalı, Orkun Kökçü ve Enes Ünal'a ilk 11'de şans verdi.



Ay-yıldızlı ekip mücadeleye, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Orkun Kökçü, Ferdi Kadıoğlu, Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu ve Enes Ünal ilk 11'iyle çıktı.



Milli takımda hafif sakatlığı bulunan Merih Demiral maç kadrosunda yer almadı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



8. dakikada Lüksemburg öne geçti. Kalecinin uzun pasında sağ taraftan ceza sahası içine giden topu Eren Elmalı uzaklaştırmak isterken kaleci Uğurcan Çakır'ın üzerinden aşırttı, meşin yuvarlağı takip eden Martins dar açıdan topu ağlara gönderdi: 0-1.

15. dakikada Türkiye penaltı kazandı. Kerem Aktürkoğlu sol taraftan ceza sahasına girer girmez rakibinin müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

16. dakikada topun başına geçen Cengiz Ünder, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1.

18. dakikada Halil Dervişoğlu'nun savunmanın arkasına attığı pasla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Enes Ünal'ın şutunda, kaleci Moris topun kaleye girmesine izin vermedi.

37. dakikada Kaan Ayhan'ın kaptırdığı top sonrası başlayan Lüksemburg hızlı hücumunda Sanches'in pasıyla sağdan ceza sahasına giren Sinani, çaprazdan vurarak topu uzak direğin yanından ağlarla buluşturdu: 1-2.

39. dakikada Türkiye'nin beraberlik golü geldi. Cengiz Ünder'in sağdan ceza sahasına ortaladığı topu Chanot altıpas önünde ters bir vuruşla kendi kalesine gönderdi: 2-2.

43. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun uzak mesafeden şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.



İKİNCİ YARIDAN DETAYLAR BİRAZDAN...













