Ujiri, Raptors çekirdeğini bozmadı: "Ben bu adamlara inanıyorum!"

Toronto Raptors başkanı Masai Ujiri, son takas gününde takımın çekirdeği koruması hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Ujiri, Raptors çekirdeğini bozmadı: 'Ben bu adamlara inanıyorum!'
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10 Şubat 2023 16:36
Toronto Raptors başkanı Masai Ujiri, son takas gününde takımın çekirdeği koruması hakkında konuştu.

Son takas günü öncesi büyük bir hamle yapacak takımlar arasında en büyük adaylardan biri olarak görülmüş olan Raptors, Jakob Poeltl'ı kadroya katmak dışında başka bir hamle yapmamıştı.

O.G. Anunoby, Fred VanVleet ve Gary Trent Jr. birçok takas dedikodusunun parçası olmuş olsalar da, Ujiri takımın şu anki çekirdeğine inancını şu ifadelerle açıkladı:

"Gerçekten zorlu bir süreçten geçtik ama ben bu adamlara inanıyorum. Hepimiz onlara inanıyoruz. Büyümek ve gelişmek bazen zaman alıyor. Bugün yapabileceğimiz her şeyi, yaz aylarında da yapabilirdik."

Doğu Konferansı'nda 10. sırada yer alan Raptors, altıncı sıradan yalnızca 4.5 maç geride yer alıyor.

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