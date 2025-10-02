Galatasaray forması giyen milli kaleci Uğurcan Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi.
Sarı-kırmızılıların Liverpool karşısında elde ettiği tarihi galibiyette yaptığı kritik kurtarışlarla öne çıkan Uğurcan, performansıyla Avrupa basınında da geniş yankı uyandırdı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ HAFTANIN 11'İ
Kaleci: Uğurcan Çakır (Galatasaray)
Savunma: Nuno Mendes (PSG), Eric Dier (Monaco), Federico Gatti (Juventus), Denzel Dumfries (Inter)
Orta saha: Jens Petter Hauge (Young Boys), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Martin Odegaard (Arsenal), Nicolas Pepe (Villarreal)
Forvet: Rasmus Hojlund (Napoli), Kylian Mbappe (Real Madrid)
0-110'
Uğurcan Çakır, Devler Ligi'nde haftanın 11'ine girdi!
Galatasaray'ın milli kalecisi Uğurcan Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın ilk 11'ine seçildi.
Galatasaray forması giyen milli kaleci Uğurcan Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi.
Galatasaray
