Uğurcan Çakır'dan menajer değişikliği!

Trabzonspor'da forma giyen Uğurcan Çakır hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Milli file bekçisi, menajer değişikliğine gitti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Uğurcan Çakır'dan menajer değişikliği!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Mart 2024 11:56
Son güncelleme 24 Mart 2024 11:57
Trabzonspor'un file bekçisi Uğurcan Çakır, menajer değişikliğine gitti.

Yaz transfer döneminde bu kez Avrupa'nın yolunu tutacağı konuşulan Trabzonspor'un kaptanı, Cenk Melih Yazıcı ve William D'Avila ortaklığındaki şirketle anlaşmaya vardı. Ayrıca Galatasaray'ın yıldız transferlerinde kilit rol oynayan İtalyan menajer Gardi'nin de Uğurcan konusunda menajerleriyle ortak çalışacağı belirtildi.

BAŞKAN DOĞAN NE DEMİŞTİ?

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan daha önce yaptığı açıklamada "Uğurcan'a olası Avrupa transferinde kolaylık sağlama sözümüz var. İyi bir teklif gelirse bunu değerlendiririz. Ancak yurt içinde herhangi bir rakibimize kesinlikle satmayacağız" demişti.

Uğurcan Çakır, Trabzonspor'da toplam 235 resmi maça çıktı. Milli kaleci bu maçlarda 21.057 dakika süre aldı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery