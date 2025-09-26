26 Eylül
Alanyaspor-Galatasaray
0-1
26 Eylül
West Bromwich-Leicester City
1-027'
26 Eylül
Troyes-Annecy FC
2-070'
26 Eylül
Rodez-Pau
1-170'
26 Eylül
Nancy-Reims
0-170'
26 Eylül
Grenoble-SC Bastia
0-065'
26 Eylül
Clermont Foot-Le Mans
1-070'
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
26 Eylül
Samara-Dinamo Moscow
2-3
26 Eylül
Bayern Munih-Werder Bremen
2-0DA
26 Eylül
Benfica-Gil Vicente
0-112'
26 Eylül
OH Leuven-Anderlecht
0-041'
26 Eylül
Schalke 04-Greuther Fürth
1-0
26 Eylül
Darmstadt-Dynamo Dresden
2-0
26 Eylül
FC Twente-Fortuna Sittard
2-067'
26 Eylül
Strasbourg-Marsilya
0-042'
26 Eylül
Girona-Espanyol
0-027'
26 Eylül
CD Mirandes-Real Zaragoza
0-1DA

Uğurcan Çakır'dan Alanya'da rekor!

Galatasaray kalecisi Uğurcan Çakır, Alanya'da 8 kurtarış yaptı. Uğurcan Çakır, 8 kurtarış ile Süper Lig'de bir maçta yaptığı en yüksek kurtarış sayısını egale etti.

Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında Alanyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Sarı-kırmızılılarda maça damga vuran isimlerden biri kaleci Uğurcan Çakır oldu.

Milli file bekçisi, mücadeleyi 8 kurtarışla tamamladı.

Uğurcan Çakır, 8 kurtarış ile Süper Lig'de bir maçta yaptığı en yüksek kurtarış sayısını egale etti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
