Uğurcan Çakır'dan Alanya'da rekor!

Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında Alanyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.
Sarı-kırmızılılarda maça damga vuran isimlerden biri kaleci Uğurcan Çakır oldu.
Milli file bekçisi, mücadeleyi 8 kurtarışla tamamladı.
Uğurcan Çakır, 8 kurtarış ile Süper Lig'de bir maçta yaptığı en yüksek kurtarış sayısını egale etti.
