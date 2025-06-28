28 Haziran
Palmeiras-Botafogo RJ
19:00
28 Haziran
Benfica-Chelsea
23:00
28 Haziran
Rosenborg-Viking
19:00
28 Haziran
Hoedd-Mjoendalen
3-076'
28 Haziran
Kongsvinger-Raufoss
1-275'
28 Haziran
Lillestroem-Sogndal
17:00
28 Haziran
Moss-Egersund
17:00
28 Haziran
Odds Ballklubb-Start
17:00
28 Haziran
Skeid-Aalesund
17:00
28 Haziran
Stabaek-Ranheim
17:00
28 Haziran
Viborg-Randers FC
0-2
28 Haziran
Club Brugge-Kortrijk
2-0
28 Haziran
Kazan-KamAZ
18:00
28 Haziran
FC Nordsjaelland-AC Horsens
2-1
28 Haziran
Hvidovre-Broendby IF
1-169'
28 Haziran
Sion-Xamax
17:00
28 Haziran
Alloa Athletic-Livingston
17:00
28 Haziran
Alkmaar-Kilmarnock
17:30
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30
28 Haziran
SJK-IFK Mariehamn
4-1
28 Haziran
Haka-Ilves
18:00
28 Haziran
FC KTP-FF Jaro
20:00
28 Haziran
Oulu-VPS
23:00
28 Haziran
Vila Nova-Atletico GO
22:00
29 Haziran
Athletico Paranaense-Coritiba
00:30
28 Haziran
Vasteras SK-Landskrona BoIS
1-0
28 Haziran
Oergryte FF-Helsingborg
0-2
28 Haziran
GIF Sundsvall-Östersunds
1-127'
28 Haziran
Trelleborgs FF-IK Oddevold
0-033'
28 Haziran
Hammarby-Halmstads BK
0-033'
28 Haziran
Oesters IF-Sirius
18:30

Uğurcan Çakır'dan açıklamaların ardından flaş paylaşım!

Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilen Uğurcan Çakır için Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan açıklamada bulundu ve milli eldiveni, sarı-lacivertlilere satmayacağını duyurdu. Bu açıklama üzerine Uğurcan Çakır'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

calendar 28 Haziran 2025 14:58
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Uğurcan Çakır'dan açıklamaların ardından flaş paylaşım!
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Trabzonspor'un kalecisi ve takım kaptanı Uğurcan Çakır'ın Fenerbahçe'ye transfer olacağı yönündeki iddialar, son günlerde spor kamuoyunda geniş yankı bulmuştu. Ancak tartışmalara son noktayı Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan koydu.

Başkan Doğan, A Spor'da katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada, "20 milyon Euro verseler de satmayacağım" diyerek Uğurcan Çakır'ın transferine kapıyı tamamen kapattı.

Açıklamanın ardından Uğurcan Çakır da sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. 



Uğurcan'ın bu paylaşımının hemen ardından eşi Kübra Çakır da paylaşım yaptı. 




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