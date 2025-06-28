Trabzonspor'un kalecisi ve takım kaptanı Uğurcan Çakır'ın Fenerbahçe'ye transfer olacağı yönündeki iddialar, son günlerde spor kamuoyunda geniş yankı bulmuştu. Ancak tartışmalara son noktayı Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan koydu.
Başkan Doğan, A Spor'da katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada, "20 milyon Euro verseler de satmayacağım" diyerek Uğurcan Çakır'ın transferine kapıyı tamamen kapattı.
Açıklamanın ardından Uğurcan Çakır da sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Uğurcan'ın bu paylaşımının hemen ardından eşi Kübra Çakır da paylaşım yaptı.
Başkan Doğan, A Spor'da katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada, "20 milyon Euro verseler de satmayacağım" diyerek Uğurcan Çakır'ın transferine kapıyı tamamen kapattı.
Açıklamanın ardından Uğurcan Çakır da sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Uğurcan'ın bu paylaşımının hemen ardından eşi Kübra Çakır da paylaşım yaptı.
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