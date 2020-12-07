Abdullah Avcı'nın takımın başına geçmesiyle 2'de 2 yapan Trabzonspor, bugünkü Sivasspor maçını da kayıpsız geçmeyi hedefliyor. Takımın moralinin iyi olduğunu belirten kaptan Uğurcan Çakır, Sivas maçı için "Bir çıkış yakaladık ve onu sürdürmek istiyoruz. Bulunduğumuz konumun çok daha iyisini hak ediyoruz. Yeni hedeflerle yola devam ediyoruz. İyi çalışıyoruz ve iki maç itibariyle bu çalışmalarımızın karşılığını aldık. Sivasspor maçını için gereken mücadeleyi göstereceğiz" dedi.



Uğurcan'ın arkadaşlarıyla da sürekli motivasyon konuşması yaptığı öğrenildi.



TRABZONSPOR 3'TE 3 PEŞİNDE

Ligdeki son iki maçından galip ayrılan Trabzonspor, bugün saat 19.30'da Sivasspor'u konuk edecek. Galibiyet serisini 3 maça çıkarmak isteyen Trabzon'da Pereira cezalı. Sivas'ta ise 5 futbolcu sakat.



HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Trabzonspor dün yaptığı idmanla Sivas maçının hazırlıklarını tamamladı. Bordo- Mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirdi.



