Uğur Dündar: 'Yazın bir kenara, şampiyonuz'

Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Kayseri galibiyeti sonrası flaş bir paylaşımda bulundu.
Dündar yaptığı paylaşımda, "Bu galibiyet hafta boyunca sanki lig bitiyormuş ve küme düşüyormuşuz gibi algı yapanlara gelsin!" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'nin Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyon olacağını söyleyen Uğur Dündar, "Yazın bir kenara; Fenerbahçe Cumhuriyet'in 100.yılında şampiyon olacak... Yeter ki biz bölünmeyelim, bir ve bütün olalım..." açıklamasını yaptı.
İşte Uğur Dündar'ın paylaşımı:
Dündar yaptığı paylaşımda, "Bu galibiyet hafta boyunca sanki lig bitiyormuş ve küme düşüyormuşuz gibi algı yapanlara gelsin!" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'nin Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyon olacağını söyleyen Uğur Dündar, "Yazın bir kenara; Fenerbahçe Cumhuriyet'in 100.yılında şampiyon olacak... Yeter ki biz bölünmeyelim, bir ve bütün olalım..." açıklamasını yaptı.
İşte Uğur Dündar'ın paylaşımı:
Bu galibiyet hafta boyunca sanki lig bitiyormuş ve küme düşüyormuşuz gibi algı yapanlara gelsin!
Yazın bir kenara; Fenerbahçe Cumhuriyet'in 100.yılında şampiyon olacak...
Yeter ki biz bölünmeyelim, bir ve bütün olalım...
— Uğur Dündar (@ugurdundarsozcu) September 3, 2022
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