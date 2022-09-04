Uğur Dündar: 'Yazın bir kenara, şampiyonuz'

Bu galibiyet hafta boyunca sanki lig bitiyormuş ve küme düşüyormuşuz gibi algı yapanlara gelsin!

Yazın bir kenara; Fenerbahçe Cumhuriyet'in 100.yılında şampiyon olacak...

Yeter ki biz bölünmeyelim, bir ve bütün olalım...



— Uğur Dündar (@ugurdundarsozcu) September 3, 2022