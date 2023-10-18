Ufuk Sarıca: 'Kontrolü hiç kaybetmedik'

Basketbol Şampiyonlar Ligi E Grubu ilk maçında Belçika temsilcisi Filou Oostende'yi 94-77 mağlup eden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, "Zaman zaman top kaybıyla ilgili sorunlarımız oldu ama oyunun kontrolünü hiçbir zaman kaybetmedik." dedi.



Sarıca, yaptığı açıklamada, Şampiyonlar Ligi'ne kazanarak başladıkları için mutlu olduklarını söyledi.



Maçı farklı skorla kazanmalarına rağmen tehlikeli bir rakibe karşı oynadıklarını kaydeden Sarıca, şöyle konuştu:



"Başlarda biraz telaşlıydık ve savunmamızı ikinci periyotta daha iyi oturttuk. İkinci ve son periyotlarda savunma kısmında çok iyiydik. Rakibimizi durdurmayı başardık. Zaman zaman top kaybıyla ilgili sorunlarımız oldu ama oyunun kontrolünü hiçbir zaman kaybetmedik. Skor ve oyun olarak hep öndeydik. Sonuçta da iyi bir iş çıkardık ve galibiyetle başladık. Evimizde grubumuzda oynayacağımız iki maç daha var ve ikisini de kazanmalıyız. Ondan sonra deplasmanda oynayacağımız maçlara bakacağız. Salonun daha dolu olmasını bekliyordum. Umut ediyorum ki taraftarlarımız Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağımız diğer iki maçta bizi yalnız bırakmayacak ve birlikte kazanacağız. Bütün ekibimi bu galibiyetten ötürü kutluyorum."



Grubun diğer müsabakasında Fransız ekibi SIG Strasbourg Almanya'da EWE Baskets Oldenburg'u 85-83 mağlup etti. Pınar Karşıyaka'nın averajla lider olduğu grupta 31 Ekim Salı günü SIG Strasbourg-Filou Oostende ve 1 Kasım Çarşamba günü Pınar Karşıyaka-EWE Baskets Oldenburg maçları oynanacak.



