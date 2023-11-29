Ufuk Sarıca: 'Kalan maçları da kazanmak istiyoruz'

Basketbol Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Fransa ekibi SIG Strasbourg'u 87-72 yenerek averajla liderliğe yükselen Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, "Aynı şekilde devam edip, kalan iki maçımızı da kazanmak için elimizden geleni yapacağız." dedi.



Sarıca, yaptığı açıklamada, SIG Strasbourg karşısında aldıkları galibiyetle grupta liderlik şanslarını devam ettirdiklerini söyledi.



Müsabakayı Fransa'da yenildikleri maçta olduğu gibi 15 sayı farkla kazandıklarını hatırlatan Sarıca, şöyle konuştu:



"Tüm maçı çok iyi oynadık ve böyle kazanmayı hak ettik. İkinci yarı bazı hatalar yaptık ama hakem tercihlerinin tamamının rakip takım lehine olması kabul edilebilir ve normal değil. Pınar Karşıyaka ve diğer Türk ekipleri Basketbol Şampiyonlar Ligi'ne değer katan unsurlar. Bu da organizasyonun geleceği için göz ardı edilmemeli."



Sarıca, grupta liderlik için 2 maçlarının daha olduğunu belirterek, "Aynı şekilde devam edip, kalan iki maçımızı da kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Bizimle bütünleşen taraftarımıza da teşekkür ediyor, bütün takımımı kutluyorum." ifadelerini kullandı.



Grupta 3 galibiyet ve 1 yenilgi yaşayan Pınar Karşıyaka, averajla SIG Strasbourg'un önünde lider durumda bulunuyor. 8 grup liderinin doğrudan son 16 turuna yükseleceği organizasyonda gruplarını 2. ve 3. bitirecek takımlar, son 16 için play-in turunda mücadele edecek.



İç saha maçlarını tamamlayan Pınar Karşıyaka, 13 Aralık Çarşamba günü Almanya'da EWE Baskets Oldenburg'la ve 19 Aralık Salı günü de Belçika'da Filou Oostende ile karşılaşacak.





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