Ufuk Sarıca: ''İyi oynayarak kazandık''

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Pınar Karşıyaka'yı 77-63 yenen Beşiktaş Sompo Japan'ın başantrenörü Ufuk Sarıca, iyi oynayarak kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sarıca, ikinci yarı daha iyi oynadıklarını belirterek, "Maçı iyi oynayarak kazandık. Üçüncü çeyrekte savunmada yaptıklarımız alkışı hak ediyor. İlk yarıda da savunmada iyiydik ancak yaptığımız top kayıpları, hızlı hücumlarda yediğimiz sayılar olmamalıydı. İkinci yarıdaki enerjimiz oldukça iyiydi. Clark, Semih Erden ve Weems'le akıcı oynadık. Farkı açarak kazandık. Oyuncularımı kutluyorum." ifadelerini kullandı.Pınar Karşıyaka Başantrenörü Aleksandar Trifunovic, Beşiktaş'ın iyi oynayarak haklı bir galibiyet aldığını ifade etti.Sözlerine Beşiktaş Sompo Japan'ı tebrik ederek başlayan Trifunovic, "Beşiktaş galibiyeti hak etti. Maçın içinde iki farklı portre ortaya koyduk. Üçüncü çeyrekte Beşiktaş'a karşılık veremedik. Arzuları olsun, fiziksel üstünlükleri olsun bizden iyiydiler. Maçın anahtarı buydu." değerlendirmesinde bulundu.Ligin kalan haftalarında savunmada daha dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayan tecrübeli başantrenör, "Bazen hücuma fazla odaklanıp savunmadaki kontrolümüzü kaybediyoruz. Sadece hücumla bu maçları kazanamazsınız. Beşiktaş, bunu gösterdi çünkü hücumda ve savunmada etkili oynadılar. Savunmada odağımızı kaybetmemeliyiz." diye konuştu.