Ufuk Sarıca: 'Bize yakışan ruhu sergiledik'

ING Basketbol Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Anadolu Efes'i 79-73 mağlup eden Pınar Karşıyaka'da başantrenör Ufuk Sarıca, maçın ardından konuştu.



Sarıca, "Seride oynadığımız ilk maçın aksine bu akşam sahada diri ve kuvvetli bir Pınar Karşıyaka vardı. Temastan kaçınmadık ve yine birçok oyuncumuz dört faule ulaştı. İstanbul'da oynadığımız maç tamamen farklıydı. Biz hala eksiğiz, sahada 10 kişi oynayabiliyoruz. Zaten sezon başında kurduğumuz kadroyla, maalesef 5-6 maçın dışında, sahada olamadık. Bu akşam taraftarımızın da büyük desteği vardı ve onlar da takıma güç verdi. İlk maçta o kadar farklı yenildikten sonra gururlu bir takımın göstermesi gereken reaksiyonu gösterdik. Sahada bize yakışan ruhu sergiledik." dedi.



Karşılaşmadaki hakem kararlarına da değinen deneyimli antrenör, "Kazandık diye şunu da söylemeden geçemeyeceğim; maçın içinde iki tarafa birden çalınan çalınmayan hakem kararlarının çok müspet olduğunu düşünmüyorum. İki tarafa da eşit olunması gerektiğini düşünüyorum ama bugünkü maçta alınan kararlar bundan çok uzaktı, bu da bir gerçek. Her ne olursa olsun pazar günü bir maçımız daha var. Bu takım bu akşam gösterdiği mücadeleyi her zaman gösterebilecek bir takım. Kolay değil ama pazar günü aynı gücümüzle oynamamız lazım. Belki skoru eşitledik ama sonuçta Anadolu Efes ile oynuyoruz, her ne kadar bizim her gün aynı mücadeleyi göstermemiz gerekiyorsa da basketbol oyun kurallarının da sahanın iki tarafında da aynı şekilde yorumlanıyor ve uygulanıyor olması gerekir. Bu akşamki mücadeleden dolayı takımımızı, taraftarımızı ve camiamızı kutluyorum" ifadelerini kullandı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ