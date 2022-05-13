Ergin Ataman: "Yarı finali istiyoruz"

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Pınar Karşıyaka maçının ardından açıklamada bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Ergin Ataman: 'Yarı finali istiyoruz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Mayıs 2022 23:10
İlgili Haberler
ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final maçında Pınar Karşıaya'ya 79-73 mağlup olan Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, maç sonu konuştu.

1-1'e gelen seri sonrası açıklama yapan Ataman, "Seri şimdi 1-1'e geldi. Serinin üçüncü ve son maçını evimizde oynayacağız. O karşılaşmayı kazanarak, yarı finale yükselmek istiyoruz." dedi.

İlgili Haberler


SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ