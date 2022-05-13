Ergin Ataman: 'Yarı finali istiyoruz'

ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final maçında Pınar Karşıaya'ya 79-73 mağlup olan Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, maç sonu konuştu.
1-1'e gelen seri sonrası açıklama yapan Ataman, "Seri şimdi 1-1'e geldi. Serinin üçüncü ve son maçını evimizde oynayacağız. O karşılaşmayı kazanarak, yarı finale yükselmek istiyoruz." dedi.
1-1'e gelen seri sonrası açıklama yapan Ataman, "Seri şimdi 1-1'e geldi. Serinin üçüncü ve son maçını evimizde oynayacağız. O karşılaşmayı kazanarak, yarı finale yükselmek istiyoruz." dedi.
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