Ufuk Kahraman: '10 kişi kaldık, planımız bozuldu'

Göztepeye mağlup olan Altınordu Teknik Direktörü Ufuk Kahraman derbiyi kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.



Müsabaka boyunca gösterdiği mücadeleden dolayı takımını kutlayan Kahraman, "İkinci yarıya neredeyse 10 kişi başladık. Erken bir kırmızı kart gördük, tabi bu doğru karar mı, izleyemedim. Hakemlerle ilgili çok fazla konuşmak istemiyorum. Yüksek bir tempoda oynanan maçta seyirci baskısı vardı. Göztepe'nin 15 dakikada bir baskı yapacağını biliyorduk seyircisiyle beraber ama oyuncularım bu tempoyu çok iyi kaldırdı, çok sakin kaldılar." ifadelerini kullandı.



Kahraman, ikinci yarı rakiplerinin temposunun düşeceğini tahmin ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:



"İkinci devreye daha önde başlayarak oynamak istiyorduk ama 10 kişi kalmamız farklı kurgulara dönmemize sebep oldu. On kişi kaldıktan sonra diziliş anlamında 5-3-1'e dönüp özellikle merkez bölgeyi kapatmaya çalıştık. Bunda da başarılı olurken hiç hesapta olmayan bir penaltı oldu. Tabii onu da görmek lazım ama penaltı olduğunu söylüyorlar. Golden sonra 4-3-2'ye dönerek ön alan baskısı yapmaya çalıştık ki, iki tane duran toptan pozisyonlarımız oldu. Maçı beraberliğe de getirebilirdik ama futbolcularımı mücadelelerinden dolayı kutluyorum."





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