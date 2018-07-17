UEFA'da 1. ön elema turları nefes kesti

UEFA Avrupa Ligi 1. ön eleme turu rövanşında 3 maç yapıldı.Avrupa futbolunun en önemli ikinci organizasyonunda 1. ön eleme turu rövanş maçları, oynanan 3 karşılaşmayla başladı.Türk hakemin yönettiği maçta Makedon temsilcisiekibiyenildiği ilk maçın rövanşında konuk ettiği İskoçya'nın Rangers takımıyla 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla Rangers, adını üst tura yazdırdı.Macaristan'ın Honved ve Lihtenştayn'ın Vaduz ekipleri de tur atlayan diğer takımlar oldu.Alınan sonuçlar şöyle:(Makedonya) - Rangers (İskoçya): 0-0 (0-2)(Macaristan) - Rabotnicki (Makedonya) : 4-0 (1-2)(Bulgaristan) - Vaduz (Lihtenştayn): 3-2 (0-1)Turnuvanın 1. ön eleme turu rövanşında yarın bir, 19 Temmuz Perşembe günü ise 43 maç yapılacak.