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UEFA Konferans Ligi'nde sezonun takımı açıklandı

Chelsea'nin şampiyon olduğu 2024/2025 sezonu UEFA Konferans Ligi'nde sezonun takımı açıklandı.

calendar 29 Mayıs 2025 19:35 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2025 19:41
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: UEFA.com
UEFA Konferans Ligi'nde sezonun takımı açıklandı
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İşte UEFA Konferans Ligi'nde sezonun takımı:

Kalede şampiyon Chelsea'nin Danimarkalı file bekçisi Jorgensen yer aldı.

Savunma dörtlüsünün solunda Fiorentina'nın deneyimli sol beki Gosens yer alırken, sağında finalist Real Betis'in beki Sabaly yer aldı.

Stoper tandemini sezon başında Chelsea'ye katılan Adarabioyo ve Real Betis'in Napoli'den kiraladığı Natan oluşturdu.

Orta sahada Chelsea ve Real Betis'in orkestra şefleri Enzo Fernandes ve Isco yer alırken, ikiliye Eyüpspor'un NK Celje'de kiralık olarak top koşturan futbolcusu Seslar eşlik etti.

İleri üçlünün solunda Djurgarden'den Tokmac, sağında ise sezona damga vuran Cole Palmer yer aldı.

İleri uçta ismi sık sık Beşiktaşla anılan ve iyi bir sezon geçiren Pululu var.


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