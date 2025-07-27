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UEFA Kadınlar EURO 2025'te şampiyon İngiltere!

UEFA Kadınlar EURO 2025 finalinde İngiltere, normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 biten maçın seri penaltı atışlarında İspanya'yı 3-1 mağlup ederek üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.

calendar 27 Temmuz 2025 21:46 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2025 22:16
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
UEFA Kadınlar EURO 2025'te şampiyon İngiltere!
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UEFA Kadınlar EURO 2025 finalinde ingiltere ile İspanya karşı karşıya geldi.

İsviçre'nin Basel kentindeki St. Jakob-Park Stadyumu'nda oynanan mücadelenin normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 berabere bitti. 

İspanya'nın golünü 25. dakikada Mariona Caldentey Oliver kaydetti. İngiltere'ye beraberliği getiren gol ise 57. Alessia Russo'dan geldi. 

İNGİLTERE, PENALTILAR SONUCU ŞAMPİYON!

Bu sonucun ardından seri penaltı atışlarına geçildi. İngiltere, penaltılarda İngiltere'yi 3-1 yendi ve üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. 

İngilizler, 2022 yılının ardından bir kez daha zafere uzanarak üst üste ikinci kez kupanın sahibi oldu.

 


 

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