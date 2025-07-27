UEFA Kadınlar EURO 2025'te şampiyon İngiltere!

UEFA Kadınlar EURO 2025 finalinde ingiltere ile İspanya karşı karşıya geldi.İsviçre'nin Basel kentindeki St. Jakob-Park Stadyumu'nda oynanan mücadelenin normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 berabere bitti.İspanya'nın golünü 25. dakikadakaydetti. İngiltere'ye beraberliği getiren gol ise 57.dan geldi.Bu sonucun ardından seri penaltı atışlarına geçildi. İngiltere, penaltılarda İngiltere'yi 3-1 yendi ve üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.İngilizler, 2022 yılının ardından bir kez daha zafere uzanarak üst üste ikinci kez kupanın sahibi oldu.