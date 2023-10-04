UEFA'dan Türkiye ve İtalya'ya müjde!

Türkiye'nin EURO2032 adaylığı ile ilgili UEFA'dan müjdeli bir haber geldi.



Türkiye ve İtalya'nın EURO2032 ortaklık başvurusu kabul edildi. Türkiye Futbol Federasyonu resmi açıklamayı kısa bir süre içerisinde yapacak.



UEFA İcra Kurulu, 10 Ekim'de turnuvayı düzenleyecek ülkeyle ilgili kararını duyuracak.



