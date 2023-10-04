UEFA'dan Türkiye ve İtalya'ya müjde!

UEFA'dan Türkiye'ye müjdeli bir haber geldi. İşte sıcak gelişme...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
UEFA'dan Türkiye ve İtalya'ya müjde!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Ekim 2023 13:01
Türkiye'nin EURO2032 adaylığı ile ilgili UEFA'dan müjdeli bir haber geldi.

Türkiye ve İtalya'nın EURO2032 ortaklık başvurusu kabul edildi. Türkiye Futbol Federasyonu resmi açıklamayı kısa bir süre içerisinde yapacak.

UEFA İcra Kurulu, 10 Ekim'de turnuvayı düzenleyecek ülkeyle ilgili kararını duyuracak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery