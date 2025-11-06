UEFA'dan şaşırtan karar: Victor Osimhen

Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta geride kalırken UEFA, "Haftanın Oyuncusu" seçimini açıkladı. Dev arenada unutulmaz performansların yaşandığı haftada sonuç sürpriz oldu.
HAFTANIN OYUNCUSU: PHIL FODEN
Manchester City'nin Borussia Dortmund'u 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada 2 kez ağları sarsan Phil Foden, UEFA tarafından haftanın oyuncusu seçildi.
OSIMHEN'E ŞOKE EDEN SONUÇ!
Galatasaray'ın Ajax deplasmanında 3-0 kazandığı tarihi maçta hat-trick yapan Victor Osimhen ise yalnızca ikinci sırada kaldı. Nijeryalı yıldızın bu performansına rağmen seçimi kaçırması sosyal medyada "büyük ayıp" yorumlarının yapılmasına neden oldu.
LİSTE BÖYLE OLUŞTU
1. Phil Foden – Manchester City
2. Victor Osimhen – Galatasaray
3. Carlos Borges – Club Brugge (Barcelona'ya 2 gol)
4. Mikel Merino – Arsenal (Slavia Prag'a 2 gol)