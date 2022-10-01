UEFA'dan Galatasaray'a kutlama

UEFA, Galatasaray'ın 117. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Haber; AA
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UEFA'dan Galatasaray'a kutlama
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01 Ekim 2022 15:10
UEFA, Galatasaray'ın 117. kuruluş yıl dönümünü bir mesajla kutladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "117. doğum günün kutlu olsun Galatasaray" ifadesi kullanıldı.

Mesajda, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarında attığı gollerin yer aldığı 3 dakikalık video da yer aldı.

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