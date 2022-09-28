UEFA'dan Abdülkadir Bitigen'e görev

FIFA kokartlı hakem Abdülkadir Bitigen, UEFA tarafından Regions Cup'da görevlendirildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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UEFA'dan Abdülkadir Bitigen'e görev
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28 Eylül 2022 18:56
UEFA, FIFA kokartlı Türk hakem Abdulkadir Bitigen'e UEFA Regions Cup 5. Grup müsabakalarında görev verdi.

Türkiye Futbol Federasyonun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bitigen, 29 Eylül-5 Ekim tarihlerinde İtalya'da düzenlenecek UEFA Regions Cup 5. Grup müsabakalarında düdük çalacak.

Müsabakalarda, Türk yardımcı hakem Murat Tuğberk Curbay da görev alacak.

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