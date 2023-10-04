UEFA'dan Abdulkadir Bitigen'e görev

Abdulkadir Bitigen, Gent'in sahasında Maccabi Tel-Aviv takımı ile yapacağı karşılaşmada düdük çalacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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UEFA'dan Abdulkadir Bitigen'e görev
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04 Ekim 2023 20:34
FIFA kokartlı Türk hakem Abdulkadir Bitigen, UEFA Avrupa Konferans Ligi B Grubu'nda Perşembe günü Belçika temsilcisi Gent'in sahasında İsrail'in Maccabi Tel-Aviv takımı ile yapacağı maçı yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Belçika'nın Gent şehrindeki Gent Arena'da TSİ 19.45'te başlayacak maçta Bitigen'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Mustafa Savranlar üstlenecek.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Bahattin Şimşek olacak.

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