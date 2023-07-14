UEFA'dan 4 kulüp için açıklama!

UEFA Mali Kontrol ve Disiplin Komitesi, Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir ve Konyaspor için açıklamada bulundu. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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UEFA'dan 4 kulüp için açıklama!
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14 Temmuz 2023 15:38
Son güncelleme 14 Temmuz 2023 15:42
UEFA Mali Kontrol ve Disiplin Komitesi, 2022/23 sezonun ardından kulüpler ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "CFCB (Mali Kontrol ve Disiplin Komitesi) Birinci Dairesi, 2022/23 sezonu boyunca 2019, 2020, 2021 ve 2022 mali yıllarını kapsayan başa baş gerekliğinin değerlendirmesini sonuçlandırdı. BU CFCB'nin kulüpleri eski kulüp lisanslama ve FFP düzenelemleri, 2018 baskısı temelinde son değerlendirişiydi." denildi.

İşte UEFA'nın kulüplerimiz ile ilgili yaptığı açıklamalar:

* Beşiktaş, belirlenen hedefi yerine getirdi. Beşiktaş'ın mali izlemesi gelecek sezon da devam edecek.

* Trabzonspor başa baş şartına uymadı ve uzlaşma anlaşması imzalandı. Bordo mavililer, 2 milyon euroluk mali katkı ödemeyi kabul etti. 300.000 euro sabit ve zorunlu bir ödeme iken, kalan 1.7 milyon euro'luk tutar anlaşmadaki hedeflere uymasına bağlı. Bu hedeflere ulaşılamaması durumunda ilave koşullu sportif tedbirler uygulanabilir.

* Başakşehir, 2022 mali yılı için belirlenen hedefleri karşılayamadığı için 400 bin euro para cezasına çarptırıldı.

* Konyaspor, küçük çaplı başabaş açık bildirdi. 100 bin euro para cezası aldı.

DİĞER AVRUPA KULÜPLERİ

Royal Antwerp, Trabzonspor ile birebir aynı kurallara ve mali yükümlülüklere tabi tutuldu.

Barcelona 500 bin euro, Manchester United 300 bin euro, APOEL, Porto, Anderlecht kulüpleri 100 biner euro ceza aldı.

Beşiktaş dışında Milan, Monaco, Roma, Inter, Olimpik Marsilya ve PSG de anlaşma şartlarını birebir yerine getirdi. Ancak, bu kulüplerin izlemesi de devam edecek.

Lille ise üst üste sezonlarda anlaşma şartlarını yerine getirdiği için mali izlemeden çıkarıldı.

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