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UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kurası çekildi

UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi gerçekleştirildi. Samsunspor, Panathinaikos–Shakhtar Donetsk eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Maçlar 21 ve 28 Ağustos'ta oynanacak.

calendar 04 Ağustos 2025 15:25
Haber: AA, Fotoğraf: Samsunspor.org
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kurası çekildi
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UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri belli oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında play-off turu kurası, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkezinde çekildi.

Organizasyona play-off turunda dahil olan Samsunspor, Yunanistan ekibi Panathinaikos ile teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk arasındaki 3. tur eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.


Play-off turunda maçlar, 21 ve 28 Ağustos'ta oynanacak.

Eşleşmeler şu şekilde:

Hamrun Spartans (Malta) - Maccabi Tel Aviv (İsrail) / Dinamo Kiev (Ukrayna) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)

Shkendija (Kuzey Makedonya) - Karabağ (Azerbaycan) / Ludogorets (Bulgaristan) - Ferencvaros (Macaristan)

Kairat (Kazakistan) - Slovan Bratislava (Slovakya) / Young Boys (İsviçre)

Malmö (İsveç) - Kopenhag (Danimarka) / Sigma Olomouc (Çekya)

Panathinaikos (Yunanistan) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna) / Samsunspor

Aberdeen (İskoçya) / FCSB (Romanya) - Drita (Kosova)

Lech Poznan (Polonya) - Kızılyıldız (Sırbistan) / Genk (Belçika)

Fredrikstad (Norveç) - Midtjylland (Danimarka) / RFS (Letonya) - KuPS Kuopio (Finlandiya)

Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Noah (Ermenistan) / CFR Cluj (Romanya) - Braga (Portekiz)

Zrinjski (Bosna Hersek) - Breidablik (İzlanda) / Servette (İsviçre) - Utrecht (Hollanda)

Hacken (İsveç) - Brann (Norveç) / AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) - Legia Varşova (Polonya)

Rijeka (Hırvatistan) - Shelbourne (İrlanda) / PAOK (Yunanistan) - Wolfsberger (Avusturya)

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