UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta maçları başlıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta heyecanı Perşembe günü oynanacak maçlar ile başlıyor.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta maçları başlıyor
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08 Kasım 2023 12:57
 UEFA Avrupa Ligi 2023-2024 sezonu gruplarında 4. hafta maçları Perşembe günü yapılacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli organizasyonunun grup aşaması 4. haftasında, yarın 8 grupta 16 maç oynanacak.

Program şöyle:

20.45 Ajax (Hollanda) - Brighton Hove Albion (İngiltere)

20.45 LASK (Avusturya) - Union Saint-Gilloise (Belçika)

20.45 Toulouse (Fransa) - Liverpool (İngiltere)

20.45 Rennes (Fransa) - Panathinaikos (Yunanistan)

20.45 Maccabi Haifa (İsrail) - Villarreal (İspanya)

20.45 Servette (İsviçre) - Sheriff (Moldova)

20.45 Slavia Prag (Çekya) - Roma (İtalya)

20.45 Karabağ (Azerbaycan) - Bayer Leverkusen (Almanya)

23.00 Freiburg (Almanya) - Backa Topola (Sırbistan)

23.00 West Ham United (İngiltere) - Olympiakos (Yunanistan)

23.00 AEK (Yunanistan) - Olimpik Marsilya (Fransa)

23.00 Real Betis (İspanya) - Aris Limassol (Kıbrıs Rum Kesimi)

23.00 Rangers (İskoçya) - Sparta Prag (Çekya)

23.00 Atalanta (İtalya) - Sturm Graz (Avusturya)

23.00 Sporting Lizbon (Portekiz) - Rakow (Polonya)

23.00 Hacken (İsveç) - Molde (Norveç)

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