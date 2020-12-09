UEFA Avrupa Ligi gruplarında son hafta maçları yapılacak

UEFA Avrupa Ligi gruplarında 6. ve son hafta maçları 10 Aralık Perşembe günü yapılacak.



Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, yarın 12 grupta 23 karşılaşma oynanacak ve gruplardan üst tura çıkan tüm takımlar belirlenecek.



I Grubu'nda çıktığı 5 maçta 6 puan toplayan turnuvadaki tek Türk temsilcisi Demir Grup Sivasspor, İsrail'in Maccabi Tel-Aviv takımına konuk olacak. Bloomfield Stadı'ndaki mücadele, TSİ 23.00'te başlayacak.



I Grubu'nda liderliği ve üst turu garantileyen Villarreal ile Karabağ arasındaki karşılaşma, Azerbaycan temsilcisindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ileri bir tarihte oynanacak.



UEFA Avrupa Ligi'nde 6. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:



20.55 CSKA Sofya (Bulgaristan) - Roma (İtalya)



20.55 Young Boys (İsviçre) - Cluj (Romanya)



20.55 Dundalk (İrlanda) - Arsenal (İngiltere)



20.55 Rapid Wien (Avusturya) - Molde (Norveç)



20.55 Bayer Leverkusen (Almanya) - Slavia Prag (Çekya)



20.55 Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Nice (Fransa)



20.55 Standard Liege (Belçika) - Benfica (Portekiz)



20.55 Lech Poznan (Polonya) - Rangers (İskoçya)



20.55 PSV (Hollanda) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)



20.55 PAOK (Yunanistan) - Granada (İspanya)



20.55 Napoli (İtalya) - Real Sociedad (İspanya)



20.55 Rijeka (Hırvatistan) - AZ Alkmaar (Hollanda)



23.00 Braga (Portekiz) - Zorya (Ukrayna)



23.00 Leicester City (İngiltere) - AEK (Yunanistan)



23.00 Sparta Prag (Çekya) - Milan (İtalya)



23.00 Celtic (İskoçya) - Lille (Fransa)



23.00 Maccabi Tel-Aviv (İsrail) - Demir Grup Sivasspor



Villarreal (İspanya) - Karabağ (Azerbaycan) (ertelendi)



23.00 Tottenham (İngiltere) - Antwerp (Belçika)



23.00 Ludogorets (Bulgaristan) - LASK (Avusturya)



23.00 Wolfsberger (Avusturya) - Feyenoord (Hollanda)



23.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - CSKA Moskova (Rusya)



23.00 Slovan Liberec (Slovakya) - Kızılyıldız (Sırbistan)



23.00 Hoffenheim (Almanya) - Gent (Belçika)



