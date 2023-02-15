UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu heyecanı

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu maçlarının ilk ayağı, 16 Şubat Perşembe günü yapılacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda, son 16 turuna yükselecek takımların belirleneceği play-off turunda 8 maç oynanacak.
Trabzonspor, play-off turu ilk maçında sahasında İsviçre'nin Basel takımını ağırlayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasını üçüncü bitiren takımlarla UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarını ikinci tamamlayan ekiplerin karşı karşıya geldiği play-off maçlarının programı şöyle:
20.45 Braga (Portekiz) - Fiorentina (İtalya)
20.45 Trabzonspor-Basel (İsviçre)
20.45 Bodo/Glimt (Norveç) - Lech Poznan (Polonya)
20.45 Karabağ (Azerbaycan) - Gent (Belçika)
23.00 Sheriff (Moldova) - Partizan (Sırbistan)
23.00 Lazio (İtalya) - Cluj (Romanya)
23.00 Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) - Dnipro-1 (Ukrayna)
23.00 Ludogorets (Bulgaristan) - Anderlecht (Belçika)
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda, son 16 turuna yükselecek takımların belirleneceği play-off turunda 8 maç oynanacak.
Trabzonspor, play-off turu ilk maçında sahasında İsviçre'nin Basel takımını ağırlayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasını üçüncü bitiren takımlarla UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarını ikinci tamamlayan ekiplerin karşı karşıya geldiği play-off maçlarının programı şöyle:
20.45 Braga (Portekiz) - Fiorentina (İtalya)
20.45 Trabzonspor-Basel (İsviçre)
20.45 Bodo/Glimt (Norveç) - Lech Poznan (Polonya)
20.45 Karabağ (Azerbaycan) - Gent (Belçika)
23.00 Sheriff (Moldova) - Partizan (Sırbistan)
23.00 Lazio (İtalya) - Cluj (Romanya)
23.00 Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) - Dnipro-1 (Ukrayna)
23.00 Ludogorets (Bulgaristan) - Anderlecht (Belçika)
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ