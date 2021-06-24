UEFA açıkladı: Deplasman golü kalktı

Avrupa futbolunun patronu UEFA, deplasman golü kuralına yeni düzenleme getirdi.



UEFA'dan yapılan açıklamaya göre; UEFA bünyesinde düzenlenecek tüm kulüp organizasyonlarında deplasman golü kuralı artık olmayacak.



İki takımın iki ayaklı maçlarda aynı sayıda gol atması durumunda karşılaşmalar doğrudan 15'er dakikalık uzatma devresine, eşitliğin bozulmaması halinde penaltı vuruşlarına gidecek.



Düzenleme öncesinde iki takımın iki maçta aynı sayıda gol atması durumunda deplasmanda daha çok gol atan taraf bir üst tura yükseliyordu.



