Üç büyüklerin arasında en iyisi Batshuayi!

Siyah-beyazlıların forveti Batshuayi, performansıyla çok eleştiri alsa da, istatistiklerde üç büyük takımın diğer forvetleri arasında en başarılı isim olarak dikkat çekiyor.



Beşiktaş'ta kötü başladığı sezonda performansını artıran ve takımda kalıp kalmayacağı konuşulan Batshuayi, Süper Lig'de takımının toplam golü içerisinde en yüksek yüzdeye sahip üç büyükler oyuncusu oldu. Belçikalı futbolcu, 35 golün 9'una kendisi imza atarken, toplamda %25,7'lik bir paya sahip. Genel sıralamada ise tecrübeli golcü 11. basamakta yer alıyor. Batshuayi'nin ardından takımda Larin yüzde 17,1 ile ikinci, 11,5 ile Güven Yalçın üçüncü basamakta yer alıyor.



KANADALI ZİRVEDEYDİ



Kara Kartal'da geride bıraktığımız sezon 89 golün 19'una imza atan Cyle Larin yüzde 21,3 ile en golcü isim olmuştu. Vincent Aboubakar ise bu alanda yüzde 16,9'da kaldı.



EN İYİSİ MARIO GOMEZ



Gomez, 2015-16'da Beşiktaş adına çok yüksek bir sayı yakaladı. Mario Gomez, 75 golün 26'sını kaydederek yüzde 34,7'lik gol oranını sağladı



2 SEZON BURAK SIRTLADI



Beşiktaş'ta 2019-20 sezonunda forma giyen Burak Yılmaz, yüzde 22 ile takımın en iyisi oldu. Kral, 2018-19'da da yüzde 15,3 ile yine zirvedeydi.



TOSUN PAŞA UNUTULMADI



2016-17 sezonunda Cenk, 73 golün 20'sine imza atarak yüzde 27,4'lük oran yakaladı. Kara Kartal'ı o dönemde Tosun Paşa'nın golleri uçurdu.





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