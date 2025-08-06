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Üç büyüklerden Maguire'a kanca!

Manchester United ile sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Harry Maguire ile Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ilgilendiği öne sürüldü.

calendar 06 Ağustos 2025 12:51 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2025 13:03
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Üç büyüklerden Maguire'a kanca!
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Manchester United ile sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan Harry Maguire için sürpriz talipler olduğu iddia edildi.

ÜÇ BÜYÜKLER TALİP

Daily Mail'de yer alan habere göre, İngiliz stoper için Avrupa'dan birçok talip var. 32 yaşındaki oyuncuyu Manchester United'a kazandıran eski teknik direktörler Jose Mourinho ve Ole Gunnar Solskjaer'in, Türkiye'ye olası transfer ihtimalinin gelişmesi halinde Maguire'ı takımlarında görmek isteyecekleri hatırlatıldı.


Fenerbahçe ve Beşiktaş bu anlamda adı geçen kulüpler arasında yer alırken, ayrıca Galatasaray'ın da Maguire'e ilgi duyduğu vurgulandı.

FRANSA KULÜPLERİ DE DEVREDE

Öte yandan Fransa'dan Monaco ve Marsilya'nın da oyuncunun durumunu yakından takip ettiği hatırlatıldı.

Sözleşmesinin son yılına giren Maguire, sezon sonunda serbest oyuncu olacak. İngiltere dışındaki kulüpler, tecrübeli oyuncu ile sözleşmesinin bitimine 6 ay kala, yani Ocak ayında ön sözleşme imzalayabilecek.

Manchester United'da devam etmek isteyen Maguire, geleceği ile ilgili kesin kararını henüz vermedi.

PERFORMANSI

Geride kalan sezonda 40 maçta forma giyen 32 yaşındaki stoper, 4 gol ve 1 asist kaydetti.

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