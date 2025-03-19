Bu sezon İstanbulspor formasıyla adeta fırtına gibi esen Gaoussou Diarra, son olarak Gençlerbirliği karşısında hat-trick yaparak adından söz ettirdi.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Hızı, tekniği ve skorer kimliğiyle dikkat çeken genç futbolcu, 2023-24 sezonunda çıktığı 29 maçta 12 gol ve 2 asistlik performans sergileyerek birçok kulübün radarına girdi.
RANGERS DA İSTİYOR
İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Rangers ekonomik sıkıntılar nedeniyle düşük maliyetli ve yüksek potansiyelli futbolculara yönelmeyi planlıyor.
Diarra'nın uygun transfer maliyeti ve gelişime açık olması, İskoç ekibinin ilgisini çeken faktörler arasında yer alıyor. Ancak Rangers'ın transferde yalnız olmadığı belirtilirken, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da genç futbolcuyu yakından takip ettiği ifade ediliyor.
Yaz transfer döneminde bu kulüplerin Diarra için resmi adımlar atabileceği öngörülüyor.
DENEME ANTRENMANI SONRASI PROFESYONEL
21 Kasım 2002'de doğan Gaoussou Diarra, 22 yaşında. 1.83 metre boyundaki sol kanat oyuncusu, futbol kariyerine Türkiye'de başladı. İstanbul'a üniversite eğitimi için gelen Diarra, deneme antrenmanlarına katıldıktan sonra Tuzlaspor'a transfer olmuş ve Ağustos 2024'ten itibaren İstanbulspor forması giymeye başlamıştı.
Hızı, tekniği ve skorer kimliğiyle dikkat çeken genç futbolcu, 2023-24 sezonunda çıktığı 29 maçta 12 gol ve 2 asistlik performans sergileyerek birçok kulübün radarına girdi.
RANGERS DA İSTİYOR
İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Rangers ekonomik sıkıntılar nedeniyle düşük maliyetli ve yüksek potansiyelli futbolculara yönelmeyi planlıyor.
Diarra'nın uygun transfer maliyeti ve gelişime açık olması, İskoç ekibinin ilgisini çeken faktörler arasında yer alıyor. Ancak Rangers'ın transferde yalnız olmadığı belirtilirken, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da genç futbolcuyu yakından takip ettiği ifade ediliyor.
Yaz transfer döneminde bu kulüplerin Diarra için resmi adımlar atabileceği öngörülüyor.
DENEME ANTRENMANI SONRASI PROFESYONEL
21 Kasım 2002'de doğan Gaoussou Diarra, 22 yaşında. 1.83 metre boyundaki sol kanat oyuncusu, futbol kariyerine Türkiye'de başladı. İstanbul'a üniversite eğitimi için gelen Diarra, deneme antrenmanlarına katıldıktan sonra Tuzlaspor'a transfer olmuş ve Ağustos 2024'ten itibaren İstanbulspor forması giymeye başlamıştı.