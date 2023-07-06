U21 Şampiyonası'nda finalistler belli oldu

Avrupa U21 Şampiyonası yarı finalinde İngiltere, İsrail'i 3-0 yenerken İspanya ise Ukrayna'yı 5-1'le geçti ve finalistler belli oldu.

, Fotoğraf; EPA
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U21 Şampiyonası'nda finalistler belli oldu
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06 Temmuz 2023 00:32
Avrupa U21 Şampiyonası yarı finallerinin ardından finale çıkan takımlar belli oldu.

Batumi Arena'da oynanan günün ilk maçında İngiltere, İsrail'i 3-0 mağlup ederek turnuvada finale çıkan ilk ekip oldu. İngiltere'ye galibiyeti getiren golleri 42'de Gibbs-White, 63'te Palmer ve 90'da Archer kaydetti.

Günün diğer maçında ise İspanya, Ukrayna'yı 17'de Abel Ruiz, 24'te Oihan Sancet, 54'te Antonio Blanco, 68' Aimar Oroz ve 78. dakikada Sergio Gomez'in golleriyle 5-1 mağlup etti ve finale adını yazdırmayı başardı.

Turnuvada final karşılaşması 8 Temmuz Cumartesi günü Batumi Arena'da saat 19:00'da İngiltere ile İspanya arasında oynanacak.

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