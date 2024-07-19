U20 Kadın Voleybol Milli Takımımız Avrupa sahnesinde

20 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, cumartesi günü başlayacak Balkan Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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U20 Kadın Voleybol Milli Takımımız Avrupa sahnesinde
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19 Temmuz 2024 14:27
Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Arnavutluk'ta düzenlenecek Balkan Şampiyonası'nda sahaya çıkacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, cumartesi günü başlayacak şampiyonada Arnavutluk, Bulgaristan, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Sırbistan ile mücadele edecek.

Şampiyonadaki ilk karşılaşmasını yarın Arnavutluk ile yapacak ay-yıldızlı ekip, 21 Temmuz'da Karadağ, 22 Temmuz'da Bulgaristan, 23 Temmuz'da Sırbistan, 24 Temmuz'da Kuzey Makedonya ile mücadele edecek.

Başantenör Gökhan Durmaz yönetimindeki milli takımın kadrosunda şu isimler bulunuyor.:

Pasörler: Selin Çalışkan, Dilay Özdemir

Pasör çaprazları: Beren Yeşilırmak, Defne Başyolcu

Smaçörler: Şevval Acıbal, Eylül Durgun, Bianka İlayda Mumcular, Liza Safronova

Orta oyuncular: Nisan Eroğuz, Bilge Paşa, Ece Şenyapıcı, Begüm Kaçmaz

Liberolar: Helin Kayıkçı, İlayda Naz Gergef.

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