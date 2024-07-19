U20 Kadın Voleybol Milli Takımımız Avrupa sahnesinde

Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Arnavutluk'ta düzenlenecek Balkan Şampiyonası'nda sahaya çıkacak.



Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, cumartesi günü başlayacak şampiyonada Arnavutluk, Bulgaristan, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Sırbistan ile mücadele edecek.



Şampiyonadaki ilk karşılaşmasını yarın Arnavutluk ile yapacak ay-yıldızlı ekip, 21 Temmuz'da Karadağ, 22 Temmuz'da Bulgaristan, 23 Temmuz'da Sırbistan, 24 Temmuz'da Kuzey Makedonya ile mücadele edecek.



Başantenör Gökhan Durmaz yönetimindeki milli takımın kadrosunda şu isimler bulunuyor.:



Pasörler: Selin Çalışkan, Dilay Özdemir



Pasör çaprazları: Beren Yeşilırmak, Defne Başyolcu



Smaçörler: Şevval Acıbal, Eylül Durgun, Bianka İlayda Mumcular, Liza Safronova



Orta oyuncular: Nisan Eroğuz, Bilge Paşa, Ece Şenyapıcı, Begüm Kaçmaz



Liberolar: Helin Kayıkçı, İlayda Naz Gergef.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU