U19 Basketbol Milli Takımı'nın rakipleri belli oldu

19 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı'nın 2023 Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu.



Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Macaristan'ın Debrecen kentinde düzenlenecek organizasyonda milliler, D Grubu'nda Arjantin, Güney Kore ve Macaristan ile mücadele edecek.



Grupta ilk maçını 24 Haziran'da Arjantin ile yapacak Türkiye, 25 Haziran'da Güney Kore ve 27 Haziran'da Macaristan ile karşı karşıya gelecek.



Dört grupta 16 takımın yer aldığı şampiyona 24 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.





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