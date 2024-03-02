TYF Yelken Ligi 2. ayağı tamamlandı

TYF Yelken Ligi Funboard Slalom ve Formula Kite 2. ayak mücadeleleri İzmir'de tamamlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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TYF Yelken Ligi 2. ayağı tamamlandı
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02 Mart 2024 23:21
İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenen Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Yelken Ligi Funboard Slalom ve Formula Kite 2. ayak mücadeleleri sona erdi.

Arkas Çeşme Yelken Spor Kulübünün ev sahipliğindeki ödül töreniyle tamamlanan mücadelelerde Formula Kite kızlarda Derin Atakan, erkeklerde ise Ejder Ginyol birinciliği elde etti.

Funboard Slalom 17 yaş altı kızlarda Damla Kurtdemir, erkeklerde Çınar Tuncar, 15 yaş altı kızlarda İrem Metin, erkeklerde Yaman Özkayagan, 13 yaş altı kızlarda ise Beren Ülkümen ilk sırada yer aldı.

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