Twumasi: "Galatasaray'ı yenebilirdik"

Gaziantep'in Galatasaray ile 3-3 berabere kaldığı maçın ardından Gaziantepli futbolcu Twumasi açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Twumasi: 'Galatasaray'ı yenebilirdik'
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21 Haziran 2020 23:21
Gaziantep'in Galatasaray ile 3-3 berabere kaldığı maçın ardından Gaziantepli futbolcu Twumasi açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ı yenebilecek fırsatları yakaladıklarını ifade eden Twumasi, "Galatasaray ligin çok güçlü takımlarından biri, çok iyi çalıştık. İptal edilen gol hakem kararı, bir şey diyemem. Galatasaray'ı yenebilirdik, çok iyi fırsatlar yakaladık ama olmadı" dedi.



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