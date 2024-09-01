Galgenwaard Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Hollanda Eredivisie Ligi 4.hafta maçında Utrecht ile Twente karşı karşıya geldi.Twente 11. dakikada Sam Lammers ile golü buldu. Utrecht bu gole 14. dakikada Jens Toornstra ve 52. dakikada eski Beşiktaşlı Can Bozdoğan ile karşılık verdi.Bu sonuçla birlikte Utrecht, puanını 10'a çıkarırken Twente 4 puanda kaldı.Ligin bir sonraki maçında Utrecht, Ajax deplasmanına gidecek. Twente ise evinde Zwolle'yi ağırlayacak.