Twente, deplasmanda kaybetti!

Hollanda Eredivisie Ligi 4.hafta maçında Twente, deplasmanda Utrecht'e 2-1 mağlup oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Twente, deplasmanda kaybetti!
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01 Eylül 2024 15:22
Son güncelleme 01 Eylül 2024 15:37
Hollanda Eredivisie Ligi 4.hafta maçında Utrecht ile Twente karşı karşıya geldi. Galgenwaard Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Twente 11. dakikada Sam Lammers ile golü buldu. Utrecht bu gole 14. dakikada Jens Toornstra ve 52. dakikada eski Beşiktaşlı Can Bozdoğan ile karşılık verdi. 

Bu sonuçla birlikte Utrecht, puanını 10'a çıkarırken Twente 4 puanda kaldı. 

Ligin bir sonraki maçında Utrecht, Ajax deplasmanına gidecek. Twente ise evinde Zwolle'yi ağırlayacak.

TEMSİLCİLERİMİZLE KARŞILAŞACAK

Hollanda temsilcisi Twente, Avrupa Ligi'nde 3 Ekim tarihinde Fenerbahçe ile, 30 Ocak'ta ise Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

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