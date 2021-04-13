Tuzlaspor'dan Es-Es'e farklı tarife

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Tuzlaspor, Eskişehirspor'u konuk etti.



15 Temmuz Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi Tuzlaspor, Eskişehispor'u 5-2 mağlup etti.



Karşılaşmada iki kez geriye düşen Tuzlaspor'da goller 42. dakikada Gökcan Kaya, 46, 49 (Penaltıdan) ve 70. dakikalarda Thuram, 55 dakikada Arif Morkaya'dan geldi.



Deplasman ekibi Eskişehirspor'un gollerini ise 15 ve 45+2. dakikalarda Onur Arı kaydetti.



Bu karşılaşma ile birlikte p uanını 44'e yükselten Tuzlaspor, play-off için umutlarını sürdürdü. Daha önce küme düşmesi kesinleşen Eskişehirspor ise 8 puanda kaldı.



Stat: 15 Temmuz



Hakemler: Oğuzhan Çakır, Nurettin Dinçer Demir, Suat Güz



Tuzlaspor: Angeler (Dk. 46 Metin Erol), Yasin Güreler, Muhammed Gönülaçar (Dk. 46 Arif Morkaya), Yohou, Ferhat Öztorun (Dk. 90 Mahmut Bulut), Rotman, Ahmet Yazar, Gökcan Kaya (Dk. 87 Muhammed Sarıkaya), Pucko, Alan (Dk. 80 Cajic), Thuram



Eskişehirspor: Cengiz Alp Köseler, Emir Yıldız (Dk. 73 Arda Okumuş), Bartu Göçmen (Dk. 69 Necati Atilla Karaca), Mevlüt Çelik, Utku Kızılkaya (Dk. 53 Bedirhan Altunbaş), Furgan Polat, Uğur Can Semizoğlu, Doğukan Ünal (Dk. 53 Selman Çiftkanatlı), Onur Arı, Berkay Tanır, İbrahim Halil Öner



Goller: Dk. 15 ve 45+2 Onur Arı (Eskişehirspor), Dk. 42 Gökcan Kaya, Dk. 46, 49 (Penaltıdan) ve 70 Thuram, Dk. 55 Arif Morkaya (Tuzlaspor)



