Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında Tuzlaspor, Bodrumspor deplasmanına konuk oldu. İstanbul temsilcisi, 1-0 geriye düştüğü maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Karşılaşmada Tuzlaspor'a galibiyeti getiren golleri 62. dakikada Bilal Başacıkoğlu ve 90+4. dakikada kendi kalesine Diogo Sousa attı. Bodrumspor'un tek golü 11. dakikada Celal Dumanlı'dan geldi.
Bodrumspor'da Erkan Değişmez, 20. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Tuzlaspor, 15 puana yükseldi. Bodrumspor 21 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Tuzlaspor, sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Bodrumspor, Denizlispor deplasmanına gidecek.
Karşılaşmada Tuzlaspor'a galibiyeti getiren golleri 62. dakikada Bilal Başacıkoğlu ve 90+4. dakikada kendi kalesine Diogo Sousa attı. Bodrumspor'un tek golü 11. dakikada Celal Dumanlı'dan geldi.
Bodrumspor'da Erkan Değişmez, 20. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Tuzlaspor, 15 puana yükseldi. Bodrumspor 21 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Tuzlaspor, sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Bodrumspor, Denizlispor deplasmanına gidecek.
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