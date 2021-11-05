Tuzlaspor, 85'ten sonra açıldı!

Spor Toto 1. Lig'de Tuzlaspor, Denizlispor'u son dakikalarda bulduğu gollerle 3-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Tuzlaspor, 85'ten sonra açıldı!
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05 Kasım 2021 22:05
Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında Tuzlaspor ile Denizlispor karşı karşıya geldi. İstanbul Vefa Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Tuzlaspor, son dakikalarda bulduğu gollerle 3-0 kazandı.

İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri 85. dakikada Bardhi, 87. dakikada Rahmi Anıl Başaran ve 90. dakikada Ahmet Yazar kaydetti.

Bu sonucun ardından 3 hafta sonra kazanan Tuzlaspor, puanını 17'ye yükseltti. Denizlispor ise 11 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Tuzlaspor deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Denizlispor ise kendi sahasında Keçiörengücü'nü ağırlayacak.

Stat: Vefa

Hakemler: Turgut Doman, Serdar Diyadin, Anıl Usta

Tuzlaspor: Mikulic, Samet Asatekin, İsmail Konuk, Posmac, Ferhat Öztorun, Rotman, Sedat Şahintürk (Dk. 90 Onat Kurt), Bardhi (Dk. 88 Diack), Tayfun Aydoğan, Selçuk Alibaz (Dk. 68 Ahmet Yazar), Safa Kınalı (Dk. 74 Anıl Başaran)

Altaş Denizlispor: Stachowiak, Özer Özdemir, Oğuz Yılmaz, Erdal Akdarı, Gökhan Süzen, Muhammed Gönülaçar (Dk. 90+1 Muğdat Çelik), İlhan Depe (Dk. 61 Mustafa Çeçenoğlu), Djedje (Dk. 72 Onazi), Aissati, Mayi, Ömer Şişmanoğlu (Dk. 61 Darri)

Goller: Dk. 85 Bardhi, Dk. 87 Anıl Başaran, Dk. 90+3 Ahmet Yazar (Tuzlaspor)


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