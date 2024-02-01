Türkiye, transferde en çok zarar eden 3. ülke

Futbol dünyası transferde tarihinin en büyük harcamasını yaptı. 2023'ün transfer raporunu hazırlayan FIFA, tüm kulüplerin geride kalan yılda 9 milyar 630 milyon dolar'lık piyasa yaratarak rekor kırdığını açıkladı.



Transfer harcamalarını 2022'ye göre yüzde 48 artıran kulüpler, pandemi öncesi dönemi ilk kez geride bıraktı. 2019'da 7 milyar 350 milyon dolar ile tarihi zirvesine ulaşan çıta, 2023'te 2 milyar 280 milyon dolar daha yukarı taşındı.



Jude Bellingham, Enzo Fernandez, Harry Kane, Randal Kolo Muani ve Mykhailo Mudyrk senenin en pahalı 5 transferi olurken, harcama rekorunda futbolun yeni aktörü Suudi Arabistan büyük pay sahibiydi.



970 milyon dolar harcayan Körfez ülkesi, tarihte ilk kez transfer borsasında ilk üç ülke arasına girdi. FIFA raporunda Türk kulüplerinin harcamaları da dikkat çekti. Türkiye, transfer piyasasında en çok zarar eden 4 ülkeden biri oldu.



İngiltere 1 milyar dolar 915 milyon dolarla birinci, Suudi Arabistan 953 milyon dolarla ikinci, Türkiye 99 milyon dolarla üçüncü, Amerika Birleşik Devletleri 64 milyon dolarlık zararla dördüncü sırada yer aldı.



Avrupa'nın 4 büyük ligi ise transferde kar etti. Belçika, Fransa, Brezilya ve Arjantin'in kazançla kapattığı 2023'te, Almanya 359 milyon dolar ile birinci, İtalya 264 milyon dolar ile ikinci, Portekiz 253 milyon dolar ile üçüncü, İspanya 247 milyon dolar ile dördüncü, Hollanda ise 211 milyon dolar ile beşinci olarak ticaret dengesinde artıya geçti.



Futbolcuları en çok tercih edilen ülkeler sıralaması ise değişmedi. Dünyada en fazla transferi, Brezilyalı, Arjantinli ve Fransız oyuncular yaptı.



