Türkiye Süpermoto Şampiyonası, Uşak'ta yapılacak

Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nda sezonun ilk ayak yarışları, Uşak'ta gerçekleştirilecek.



Türkiye Motosiklet Federasyonunun açıklamasına göre, organizasyonun 1. ve 2. ayak yarışları, 13-14 Temmuz tarihlerinde Uşak Belediyesi Süpermoto Pisti'nde yapılacak.



Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın 1. ayağında süpermoto open, süpermoto senior, süpermoto S3, gençler 85cc, 65cc ve 50cc sınıflarında yarışlar düzenlenecek.



13 Temmuz Cumartesi günü yapılacak serbest antrenmanların ardından sıralama antrenmanlarına geçilecek ve aynı gün ilk ayak yarışları koşulacak. 14 Temmuz Pazar günü ise ikinci ayak yarışları start alacak.



Süpermoto yarışlarının yanı sıra Ohvale MiniGP Kupası'nda da sezonun ilk yarışları düzenlenecek. Ohvale MiniGP Kupası'nda minik sporcular yeteneklerini sergilemeye çalışacak.





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