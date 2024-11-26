Türkiye Oryantiring Şampiyonası Mersin'de yapılacak

Türkiye Oryantiring Şampiyonası 1. Kademe Yarışları Mersin'de yapılacak.



Türkiye Oryantiring Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 30 Kasım-1 Aralık tarihlerindeki organizasyona 32 ilden 1229 sporcu katılacak.



Yarışların ilk etabı Mezitli ilçesine bağlı Akarca Yaylası'nda, ikinci etabı ise 1 Aralık Pazar günü kent

merkezinde organize edilecek.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Atilla Güler, "Tüm etapların güzel geçmesini ve oryantiring camiası olarak sezona mutlu ve kaliteli bir başlangıç yapılmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.



