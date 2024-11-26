Türkiye Oryantiring Şampiyonası Mersin'de yapılacak

Türkiye Oryantiring Şampiyonası 1. Kademe Yarışları Mersin'de yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Türkiye Oryantiring Şampiyonası Mersin'de yapılacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Kasım 2024 15:57
Türkiye Oryantiring Şampiyonası 1. Kademe Yarışları Mersin'de yapılacak.

Türkiye Oryantiring Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 30 Kasım-1 Aralık tarihlerindeki organizasyona 32 ilden 1229 sporcu katılacak.

Yarışların ilk etabı Mezitli ilçesine bağlı Akarca Yaylası'nda, ikinci etabı ise 1 Aralık Pazar günü kent
merkezinde organize edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Atilla Güler, "Tüm etapların güzel geçmesini ve oryantiring camiası olarak sezona mutlu ve kaliteli bir başlangıç yapılmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery