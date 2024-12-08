Türkiye Offroad Şampiyonası'nın final yarışı devam ediyor

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Kahramanlar Offroad Spor Kulübü öncülüğünde Kapıçam Tabiat Parkı'nda düzenlenen organizasyonda, Türkiye'nin farklı kentlerinden katılan 19 araç ve 38 sporcu yarışıyor.



Sporcular, çamurlu parkurda zaman zaman zorlandı.



Yarışma, seyirci hız etabının ardından sona erecek.



Kahramanlar Offroad Spor Kulübü Yarışma Direktörü Sefa Güzelbulut, AA muhabirine, yarışların bugün tamamlanacağını belirterek, "Bugün 19 araçla yarışmalarımıza devam ettik. İkinci etaplardaki yarışlarda 3 aracımızda mekanik arıza meydana geldi. İnşallah Kahramanmaraş'a yakışan bir final olacak." diye konuştu.



Güzelbulut, organizasyonun bu akşam saat 18.00'de Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenecek ödül töreniyle sona ereceğini ifade etti.



