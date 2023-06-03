Türkiye Off-Road Şampiyonası Kızılcahamam'da başladı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) 2023 ulusal yarış takviminde yer alan Petlas 2023 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın birinci ayağı Kızılcahamam Belediyesi önünde başladı.



Seremonik startını Kaymakam Can Aksoy ile Belediye Başkanı Süleyman Acar verdi.



Belediye Başkanı Acar, heyecanın başladığını belirterek, "Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası için seremonik startı belediyemizin önünden verdik. Tüm yarışmacılara başarılar diliyorum." dedi.



Bugün orman etabı, yarın ise seyirci etabı ile tamamlanacak olan şampiyona, 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda ödül töreniyle sona erecek.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ