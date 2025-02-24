Türkiye Kupası'nda grup aşaması tamamlanıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması, üçüncü ve son hafta maçlarıyla tamamlanacak.



A, B, C ve D gruplarında ilk iki sırayı alan 8 takım, adını çeyrek finale yazdıracak.



Dört grupta 25, 26 ve 27 Şubat'ta yapılacak maçların programı şöyle:



25 Şubat Salı:



15.00 Onvo Antalyaspor-Beşiktaş (Corendon Airlines Park Antalya)



15.00 Net Global Sivasspor-Sipay Bodrum FK (BG Grup 4 Eylül)



15.00 Kırklarelispor-Kocaelispor (Kırklareli Atatürk)



26 Şubat Çarşamba:



15.00 Ahlatcı Çorum FK-Geosis Boluspor (Çorum Şehir)



20.30 MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor (Eryaman)



20.30 Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Papara Park)



20.30 Solwie Energy Fatih Karagümrük-İskenderunspor (Atatürk Olimpiyat)



27 Şubat Perşembe:



16.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Gaziantep)



16.00 Kasımpaşa-Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan)



16.00 Erzurumspor FK-Uğur Okulları İstanbulspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)



19.00 Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor (RAMS Park)



19.00 ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir (Spoint İnşaat Ümraniyespor)



