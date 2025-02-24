Türkiye Kupası'nda grup aşaması tamamlanıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması, üçüncü ve son hafta maçlarıyla tamamlanacak.
A, B, C ve D gruplarında ilk iki sırayı alan 8 takım, adını çeyrek finale yazdıracak.
Dört grupta 25, 26 ve 27 Şubat'ta yapılacak maçların programı şöyle:
25 Şubat Salı:
15.00 Onvo Antalyaspor-Beşiktaş (Corendon Airlines Park Antalya)
15.00 Net Global Sivasspor-Sipay Bodrum FK (BG Grup 4 Eylül)
15.00 Kırklarelispor-Kocaelispor (Kırklareli Atatürk)
26 Şubat Çarşamba:
15.00 Ahlatcı Çorum FK-Geosis Boluspor (Çorum Şehir)
20.30 MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor (Eryaman)
20.30 Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Papara Park)
20.30 Solwie Energy Fatih Karagümrük-İskenderunspor (Atatürk Olimpiyat)
27 Şubat Perşembe:
16.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Gaziantep)
16.00 Kasımpaşa-Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Erzurumspor FK-Uğur Okulları İstanbulspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor (RAMS Park)
19.00 ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir (Spoint İnşaat Ümraniyespor)
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